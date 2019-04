Le Cameroun cherche 10 milliards de FCFA sur le marché de la BEAC

Le Cameroun procède, demain mercredi, à l’émission par voie d’adjudication des Bons du trésor assimilables (BTA) de 10 milliards de FCFA sur le marché de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), a annoncé mardi la Banque centrale camerounaise.Les intérêts, d’une maturé de 52 semaines et d’une valeur unitaire nominale de 100 000 FCFA, sont précomptés sur la valeur nominale des bons, les lieux de souscriptions étant des banques et établissements financiers au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Pour cette troisième opération de BTA pour le compte du deuxième trimestre de l’année, le ministère des Finances de du Cameroun a agréé seize institutions financières en activité dans la sous-région comme Spécialistes en valeurs du trésor (SVT) et les personnes physiques ou morales souhaitant acquérir ces titres dont la date de règlement est prévue pour vendredi prochain peuvent s’adresser à ces SVT.

Le calendrier des émissions du deuxième trimestre prévoit que le Trésor public camerounais devra mobiliser 200 milliards de FFCA dont 150 milliards d’Obligations du trésor assimilables (OTA) et 50 milliards de BTA.

D’après les dispositions réglementaires de la CEMAC, le Cameroun doit recourir à des émissions des titres publics d’un montant maximal de 260 milliards FCFA en 2019.