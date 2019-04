Le Cameroun lance une opération de recouvrement des redevances postales

Le ministère camerounais en charge des Postes et Télécommunications (Minpostel) a lancé une opération de recouvrement des redevances postales auprès des opérateurs privés du secteur postal, a appris APA lundi auprès des services compétents dudit département.Selon les statistiques officielles, 230 opérateurs privés postaux, recensés dans le pays et exerçant dans la messagerie et le transfert d’argent, ne disposent d’aucune autorisation d’installation ou d’exploitation.

La mission du Minpostel, dans le cadre de l’impératif de respect de la légalité et dont la première phase vise trois des dix régions que compte le pays, devra également déterminer la situation administrative, financière et comptable de chaque opérateur, un délai de 60 jours étant accordé aux hors-la-loi pour se mettre en règle.

«L’opération que nous venons de lancer vise d’abord à sensibiliser les opérateurs privés du secteur postal sur l’importance qui est la leur, parce que le secteur postal est appelé à jouer un rôle clé dans le développement de l’économie nationale, et particulièrement au niveau de l’économie numérique. Avec le e-commerce et autres, l’inclusion du transfert d’argent, on a besoin du secteur postal », déclare, lundi dans les colonnes du bihebdomadaire à capitaux privés Défis Actuels, la cheffe de département Minette Libom Li Likeng, décrétant par ailleurs «la fin à la tolérance administrative».

Le Cameroun, rappelle-t-on, attend la création d’un organe de régulation du secteur depuis l’avènement, en 2006, d’une loi postale