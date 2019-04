Le Cameroun se dit prêt pour accueillir la CAN 2021

La CAF a retiré fin novembre l’organisation de l’édition 2019 au Cameroun, en raison de retards dans les travaux d’infrastructures et de la situation sécuritaire.

Le pays de Samuel Eto’o a accepté depuis le 10 décembre devenir l’hôte de l’édition 2021 de la CAN de football, au détriment de la Côte d’Ivoire qui devra accueillir l’édition 2023.

Le chef de l’Etat camerounais a promis que son pays continuerait de se préparer pour abriter le championnat, et que « tous les investissements liés à l’organisation de la CAN seront réalisés ».

Lors de son habituel discours de fin d’année à la Nation, le chef de l’Etat Paul Biya est revenu sur cet épineux sujet.

« Comme vous le savez, notre pays s’était engagé à accueillir le grand rendez-vous du football africain en 2019. La Confédération africaine de football, au regard de certaines données, a pensé qu’il fallait procéder à un glissement de date », avait-il déclaré.

Pour Paul Biya, réélu pour un septième mandat lors de l’élection président du 07 octobre dernier, «tous les investissements liés à l’organisation de la CAN seront réalisés », avait-il promis.

Le président Paul Biya peut ainsi apporter une preuve concrète des promesses tenues par son gouvernement, et apporter au peuple camerounais quelques bonnes raisons d’être fier.

Délais respectés au Cameroun pour les travaux de la Coupe d’Afrique des Nations

Les dernières finitions apportées ce mois-ci aux travaux des stades et des infrastructures dédiés à l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2021, apportent la preuve indubitable de l’efficacité des autorités camerounaises dans la mise en œuvre d’un tel projet, selon les autorités camerounaises.

-Modification du cahier de charge-

Lors de la décision en 2014 d’organiser au Cameroun la CAN 2019, et alors même qu’en 2017, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait fait passer le nombre de pays participants de 16 à 24 équipes, le Cameroun et ses partenaires industriels se devaient de livrer dans les temps l’ensemble des complexes sportifs, des voies de transport, des hôtels et des systèmes de communications et de sécurité. Malgré un report de la CAN au Cameroun en 2021, le pays a tenu les délais.

Le Cameroun en avait besoin, et l’organisation de la compétition sportive internationale devait être l’occasion pour le pays de mettre à niveau tout un ensemble de routes, et d’en créer de nouvelles. Il s’agit de permettre aux fans, aux journalistes et aux équipes d’avoir accès aux différents complexes sportifs dans des conditions de sécurité équivalent aux standards internationaux les plus modernes.

Si les routes constituent un élément fondamental de la finalisation des travaux, le Cameroun a également relevé le pari du logement des touristes en améliorant et modernisant sa capacité d’accueil des touristes dans les hôtels à proximité des différents sites des six stades retenus pour l’occasion.

Afin d’assurer une transmission fluide et sans coupure des matchs de la CAN 2021, les réseaux de communications ont également été améliorés et mises à jour vers des technologies de nouvelle génération.

La création et la livraison dans les temps de ces éléments de logistiques indispensables au bon déroulement de la CAN permettront également de satisfaire les besoins du pays bien au-delà de la compétition.

-Les complexes sportifs renouvelés-

Il s’agissait sans nul doute du pari le plus ambitieux pour le Cameroun et son président. Les sociétés engagées dans ce défi de construire ou renouveler l’ensemble des complexes sportifs.

Qu’il s’agisse des Chinois de la CEMEC et de le CHEC, des Egyptiens d’Arab Contractor, des Turcs de la société Yenigün, des Portugais de Mota Engil ou encore des Italiens de Gruppo Peccini, sur chacun des stades, ces entreprises et les ouvriers camerounais qui y ont travaillé, ont permis de tenir le cahier des charges et de globalement respecter les délais.

Sur certains complexes omnisports, quelques finitions restent à faire, tel que le goudronnage du parking du stade d’Olembe à Yaoundé, qui sont actuellement en cours.

Mais Yaoundé indique avoir réussi à tenir le pari des délais de la construction de la totalité des infrastructures est une véritable source de fierté et a surtout permis de démontrer la validité de la méthodologie adoptée par le gouvernement.

Plus de 1.000 milliards de Francs CFA (plus de 1,5 milliard d’euros) ont été injectés dans la construction des infrastructures de la CAN 2021 selon des chiffres non officiels.