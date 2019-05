Le conflit intercommunautaire de Béoumi à la Une des journaux ivoiriens

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national commentent les affrontements intervenus la veille entre communautés Baoulé et Malinké à Béoumi (Centre-Nord) dont le bilan fait état de plusieurs blessés et dégâts matériels.«Affrontements intercommunautaires : Béoumi à feu et à sang, hier », informe Le Nouveau Réveil. De violents affrontements entre Baoulé et Malinké font plusieurs blessés à Béoumi, précise Notre Voie à côté de L’Inter qui parle à son tour de plusieurs blessés dont des policiers.

« Un affrontement sanglant entre populations sème le chaos à Béoumi », reprend Soir Info, dressant un bilan complet de ce drame social qui fait état de plusieurs corps habillés blessés par balles, de nombreuses victimes dont des brulés par essence mais aussi des maisons, des voitures et des commerces incendiés.

L’armée a été déployée sur place, ajoute le confrère. Ce qui fait dire à Le Rassemblement que ce mercredi fut une journée sombre à Béoumi avec cette « violence aveugle » simplement partie d’une altercation entre chauffeurs de la ville.