Le FMI satisfait des performances économiques du Cameroun

Une délégation conjointe FMII-BM-BAD séjourne au Cameroun depuis le 23 avril dans le cadre de la quatrième Revue des performances du Programme économique et financier du pays.

Du 23 avril au 3 mai 2019, une mission conjointe Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale (BM) et Banque africaine de développement (BAD) va échanger avec le gouvernement du Cameroun sur le Programme économique et financier. La mission est conduite la Corinne Delechat du FMI.

« La performance du Cameroun au titre du programme continue d’être satisfaisante », a déclaré la chef de mission au terme d’une séance de travail ce 23 avril avec les officiels du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat). « On a constaté une progression nette au niveau des recettes non pétrolières par exemple », a-t-elle poursuivi.

Les partenaires du Cameroun notent également « une consolidation budgétaire plus ou moins en ligne avec les objectifs du programme ». « Il y a eu certains dépassements de certains critères de performances du programme. Mais on est confiant de nous mettre d’accord sur paramètres pour conclure la revue de façon satisfaisante pendant la mission », envisage Corinne Delechat

La mission a toutefois invité les autorités camerounaises à faire preuve de plus d’exigence au niveau de la hiérarchisation des projets et au niveau du suivi de la qualité de leurs exécutions.