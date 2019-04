Le groupe D de la CAN 2019 de football est « difficile», selon Hervé Renard

Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a jugé le groupe D où son équipe est logée en compagnie de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie, «difficile», à l’issue du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, effectué, vendredi, au Caire en Egypte (pays organisateur).«C’est un groupe difficile, mais nous sommes habitués à jouer avec de grandes équipes et nous avons affronté quelques-unes de ces équipes lors de la dernière édition. J’ai passé 4 ans avec la Zambie et on a joué face à la Namibie. Nous savons que c’est un groupe chaud, mais nous devons nous concentrer», a déclaré le technicien français au micro de BeinSports.

Hervé Renard retrouve la Côte d’Ivoire qu’il a conduite pour son deuxième sacre continental en 2015 en Guinée Équatoriale.

Selon le sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc, la préparation de son équipe commencera «bientôt étape par étape », se félicitant de «l’excellent travail » fait paar Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football ( FRMF).