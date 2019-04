Le Maroc, « une réponse probante aux défis » agricoles en Afrique (Officiel)

Au regard de l’amélioration des rendements agricoles et de l’utilisation efficiente des ressources (hydriques, sécurité alimentaire) du Maroc, l’expertise du royaume chérifien en agriculture « constitue une réponse probante aux défis du secteur et du continent » africain, a déclaré mardi à Meknès, une ville du nord du pays, Jaouad Chami, commissaire du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).Les propos de M. Chami sont contenus dans un document remis à la presse à l’ouverture de la 14e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam), présidée cet après-midi à Meknès par le prince héritier Moulay El Hassan, fils du roi Mohammed VI.

Cette édition du Siam est organisée du 16 au 21 avril et a pour thème : « L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural », avec comme pays invité d’honneur la Suisse.

« Les avancées concrétisées grâce au Plan Maroc Vert suscitent des émules dans tout le continent, le Maroc ayant chaque fois répondu présent en partageant son expertise en la matière avec ces pays frères », a poursuivi, Jaouad Chami.

Par ailleurs, a noté le commissaire Chami, le Siam ambitionne d’apporter sa contribution à la réflexion autour du renouveau du modèle économique marocain, plus particulièrement dans sa composante agricole, et ce conformément à l’appel du roi Mohammed VI en faveur de l’émergence d’une classe moyenne rurale.

« Multiples facettes »

En effet, l’organisation thématique du Siam porte l’ambition de refléter les multiples facettes de l’agriculture nationale, tout en tissant des passerelles visant à étayer les complémentarités et synergies entre les différents pans de ce secteur. Le Salon est à ce titre un espace privilégié de mise en relation entre les différents acteurs de la chaine de valeur agricole, avec à la clé de réelles opportunités aussi bien sur le plan commercial, qu’en termes de développement inclusif du secteur, explique le document de presse.

Ce salon revêt ainsi « une forte connotation scientifique », avec notamment un riche programme de plusieurs dizaines de conférences et rencontres animées par des intervenants de stature nationale et internationale. La singularité du Salon réside en effet dans sa vocation en tant que creuset de connaissance, d’expertise et d’échange autour des problématiques prégnantes de l’agriculture du 21e siècle.

Dans le détail du programme du Siam 2019, il est prévu, à la suite de l’ouverture officielle de ce mardi, des Journées professionnelles entre les 16, 17 et 18 avril prochain.

Il y aura ensuite des Journées mixtes « Professionnels et Grand Public » les 19, 20 et 21 avril 2019, avant la clôture prévue dimanche 21 avril à 18h.

Par ailleurs, le Siam 2019 voit « pour la première fois la participation de 5 continents », avec la présence renforcée de pays issus d’Asie et d’Amérique Latine. Au total, 240 exposants internationaux originaires de 61 pays se sont donné rendez-vous à cette édition, dont le choix du pays d’honneur est motivé par « son expertise en matière de développement agricole durable et inclusif ».

La Suisse, invitée d’honneur

« La Suisse, représentée au SIAM par une délégation de haut niveau conduite par le Secrétaire d’Etat Bernard Lehmann, Directeur de l’Office Fédéral de l’Agriculture, abritera en son pavillon 13 entreprises suisses et non des moindres : Nestlé, Eléphant Vert, Swissport, Givaudan, ABB, Buhler, Cotecna, Panalpina, SGS, Sicpa – Sika, Syngenta, CleantechAlps », a souligné le document.

En 2018, lors de sa 13e édition, le Siam était placé sous le thème « Logistique et marché agricole » et avait accueilli la Hollande comme pays d’honneur, en raison de son rôle historique dans le développement du commerce international : « Le modèle hollandais étant parmi les plus efficients en matière d’économie agricole », renseigne le document.