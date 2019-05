Le nouveau président de l’Assemblée nationale se paie la Une des journaux béninois

La presse béninoise s’intéresse ce lundi à Louis Vlavonou, élu vendredi dernier nouveau président de l’Assemblée nationale.Dans sa manchette, Le Matinal affiche : « 8ième législature-Louis Vlavonou élu président ». Le journal explique que le successeur d’Adrien Houngbédji est connu et va présider aux destinées de l’Assemblée nationale du Bénin durant les quatre prochaines années.

Matin Libre fait le portrait du nouvel homme fort du Parlement et écrit : « Voici L’homme ». Selon ce quotidien, Louis Vlavonou qui a été élu par 78 voix, devient ainsi, l’une des rares personnalités politiques à avoir atteint, dans son ascension à la tête de l’institution parlementaire, ce niveau de consensus, soit le plébiscite de près de 93% de ses pairs.

A ce sujet, L’Evènement Précis écrit que « Louis Vlavonou (a été) plébiscité au perchoir ». Ce journal met en exergue les vraies raisons de son choix et explique que non seulement il est du parti majoritaire, l’Union progressiste, qui a décroché 47 sièges, mais son expérience parlementaire, soit sa 4ème législature de façon successive, font de lui quelqu’un qui connaît la maison, d’autant que la pertinence de ses réflexions et propositions sur les questions parlementaires et ses efforts à concevoir des textes de lois sont appréciés.

L’Evènement du Jour parle de « fruit du militantisme récompensé ».

Mais La Nation explique « comment Louis Vlavonou a été élu président » et précise qu’il s’agissait d’un scrutin à liste unique et que les deux partis représentés à l’Assemblée nationale ont fait des concessions pour se partager les postes.