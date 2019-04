Le président Issoufou inaugure le deuxième hôpital de référence du Niger

Le président Issoufou Mahamadou a inauguré, vendredi, l’hôpital de référence de Maradi (plus de 600km de Niamey), la deuxième plus grande structure sanitaire du Niger, construite pour un coût de 60 milliards de FCFA grâce à la coopération turque.Venant après celui de Niamey, inauguré en 2016, le nouvel hôpital a une capacité de 550 lits et dispose d’équipements de pointe pour la prise en charge des malades.

Financé à hauteur de 35% sous forme de don et le reste sous forme de prêt, l’hôpital s’étend sur 32 hectares et comprend 10 bâtiments d’habitation, une station pour oxygène, une morgue et un héliport.

La construction de cet hôpital dont les travaux ont débuté en 2015, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement sanitaire du Niger.

Ce programme, a dit le chef de l’État en inaugurant l’hôpital, a bénéficié depuis huit ans de 10% des 10 000 milliards mobilisés et injectés dans le développement du pays, soit quelque 1000 milliards de FCFA.

Ces 1000 milliards ont servi non seulement à financer les infrastructures sanitaires, un peu partout dans le pays, notamment en milieu rural, mais ils ont aussi été injectés dans le personnel, a affirmé le président Issoufou, soulignant qu’à son arrivée au pouvoir en avril 2011, « il y avait à peine 350 médecins. Aujourd’hui, ils sont 1400 médecins ».

« Nous avons également fait beaucoup d’efforts pour approvisionner le pays en médicaments. Ce qui n’est pas rien, surtout si l’on sait que les médicaments représentent 75% des coûts de dépenses de soins de santé », a-t-il relevé avant d’annoncer le recrutement de 1200 personnes pour faire fonctionner la nouvelle structure sanitaire.