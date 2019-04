Le projet de révision de la Constitution à la Une des quotidiens sénégalais

Le projet de révision constitutionnelle portant suppression du poste de Premier ministre focalise ce jeudi les quotidiens sénégalais, quelques heures après que le Conseil des ministres réuni sous la présidence du chef de l’Etat a adopté ledit projet et retenu de le soumettre à l’Assemblée nationale pour qu’elle en fasse autant.« Le Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat a examiné et adopté, hier, le projet de loi portant modification de la Constitution. Une réforme qui, si elle est votée par l’Assemblée nationale, va consacrer un réaménagement majeur du pouvoir exécutif, avec la suppression de la Primature », écrit le quotidien national Le Soleil qui revient à sa page 4 sur « L’esprit et la lettre (de la) réforme ».

Avec l’adoption par le Conseil des ministres du projet de révision de la Constitution, SudQuotidien estime que « Macky acte sa Fast-track » là où L’Observateur voit un « Macky dans l’urgence ».

En effet, soulignent nos confrères de L’Observateur, « Après l’annonce de la suppression du poste de Premier ministre, le président de la République, Macky Sall, ne veut pas perdre de temps pour mettre en œuvre ses réformes. Mais, dans un souci d’aller très vite, l’on nous confie que le projet de loi portant modification de la Constitution risque d’aller en procédure d’urgence ».

Sous le titre « Macky resserre la vis », L’AS revient sur les autres décisions majeures à l’issue du Conseil des ministres d’hier et informe à sa page 3 que « (…) le président de la République a pris des mesures phares dans le sens de la réduction du train de vie de l’Etat. En plus de réduire les dépenses publiques, Macky Sall veut plus de lisibilité dans la gestion du patrimoine bâti de l’Etat et les charges locatives, ainsi que les conditions d’attribution des véhicules administratifs, des passeports diplomatiques, entre autres ».

Toutes choses qui font dire à WalfQuotidien que « Macky tape dans les privilèges » des agents de l’Etat. A travers ces réformes, le Quotidien soutient, quant à lui, que « Le président veut (tout simplement) rationaliser les dépenses de l’Administration ».

Sur un tout autre sujet, le journal Enquête revient sur le contrat d’affermage de l’eau et parle d’un « Mortal Kombat » dans le litige qui oppose la Sénégalaise des eaux (SDE), responsable actuellement de la distribution de l’eau au Sénégal, et l’entreprise Suez à qui ce marché a été attribué.

Dans ses colonnes, le journal signale qu’« En pleine tempête, Mansour Faye (ancien ministre de l’hydraulique) a filé l’eau chaude à son successeur Serigne Mbaye Thiam qui va devoir trancher le recours gracieux annoncé par la Sénégalaise des eaux ».

Le quotidien spécialisé Stades consacre sa parution du jour aux matchs de quarts de finale de la Ligue européenne des champions joués la veille et il arbore cette titraille : « C1 :1/4 de finale retour – Liverpool foudroie Porto, Tottenham sort City – Les Reds lancent un signal fort au Barça ».