Le Sénégal fête jeudi le 59e anniversaire de son indépendance

Le Sénégal célèbre demain jeudi le 59ème anniversaire de son indépendance à travers notamment un défilé civil et militaire au cours duquel vont parader 5850 personnes, 345 véhicules, 124 motos et 31 chevaux de l’escadron monté de la Gendarmerie nationale.Parmi les 5850 personnes appelées à défiler sur le boulevard du général De Gaulle de Dakar, il y aura 1815 civils et 4035 membres des Forces de défense et de sécurité.

Il est prévu, lors de ce cérémonial, une prise d’armes, une remise de décorations dans les ordres nationaux, un défilé civil, un quadrille de baïonnettes, la projection d’un film portant sur le thème de l’évènement, un défilé motorisé et un défilé aérien.

D’une durée de 2mn 15, la participation de l’Armée de l’air se fera avec le survol de sept aéronefs ponctué par des acrobaties éclair. Le 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal est placé sous le thème : « Forces de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l’unité nationale ».

Le Sénégal, ancienne colonie de l’Afrique occidentale française (AOF), a dû attendre l’année 1958 pour obtenir le statut de République au sein de la Communauté française après un référendum organisé par la métropole.

Ainsi, a vu le jour en 1959, la Fédération du Mali regroupant le Sénégal et le Soudan français (l’actuel Mali).Mais l’entente entre les voisins fait long feu à cause de divergences internes. A partir de ce moment, les deux pays nouvellement indépendants choisissent séparément une date pour commémorer leur indépendance.

Le Sénégal opte pour le 4 avril 1961, date anniversaire de la signature des accords aboutissant à la reconnaissance de l’indépendance de la Fédération du Mali. En effet, c’est à cette date que Michel Debré, Premier ministre français, Modibo Keita, président de la Fédération du Mali et Mamadou Dia, vice-président et Premier ministre du Sénégal, avaient signé les accords de transfert des compétences de la Communauté à la République sénégalaise et à la République soudanaise.

Le Sénégal a fêté, pour la première fois, son accession à la souveraineté internationale le 4 avril 1961. Depuis, cette tradition est perpétuée par les présidents Léopold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1981-2000), Abdoulaye Wade (2000-2012) et Macky Sall (depuis 2012).

Au total, dix-huit chefs d’Etat et de gouvernement ont assisté, hier au Centre des expositions de Diamniadio (périphérie de Dakar), à la cérémonie d’investiture du président Macky Sall. Certains d’entre eux sont invités au défilé de ce jeudi.