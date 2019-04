Le Tchad certifié pays débarrassé du tétanos maternel et néonatal

Le ministre tchadien de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, a reçu, mercredi à N’Djaména, un certificat de mérite décerné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui reconnait le Tchad comme pays ayant éliminé le tétanos maternel et néonatal.Tout en remerciant l’OMS et les autres partenaires techniques et financiers pour leur engagement sans faille auprès du Gouvernement tchadien dans « ses efforts inlassables » en matière de lutte contre la maladie en générale et les maladies évitables par la vaccination en particulier, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, a rassuré que N’Djaména allait maintenir « le cap afin de garder son statut de pays ayant éliminé le tétanos maternel et néonatal ».

Ce certificat traduit « les efforts inlassables fournis par le Tchad pour atteindre ce résultat », a pour sa part déclaré le représentant-résident de l’OMS au Tchad, Dr Jean Bosco Ndihokubwayo.