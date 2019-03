L’économie en vedette dans la presse congolaise

La presse congolaise de ce samedi traite essentiellement de l’embellie de l’économie congolaise qui se dessine grâce à la bonne tenue du baril de pétrole, sans oublier le cri d’alarme des commerçants-importateurs suite aux tracasseries douanières.« Economie : Une certaine embellie grâce à la bonne tenue du baril (du pétrole)», titre le bihebdomadaire La Semaine Africaine.

Cette publication cite le ministre des Finances, Calixte Ganongo qui s’exprimait le 18 mars dernier au cours du Conseil national de crédit où il a expliqué : « L’économie congolaise va connaitre une certaine embellie à partir de cette année, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 1,2% grâce aux performances favorables attendues du secteur pétrolier estimées à plus de 3,8% et du secteur hors pétrole à plus de 0,1%, alors que le taux d’endettement du pays est tombé autour de 80% du PIB ».

Par contre, poursuit La Semaine Africaine, l’inflation a légèrement accéléré à cause des réformes fiscales en cours, mais elle demeure sous le niveau communautaire qui est de 3%.

Le quotidien Les Dépêches de Brazzaville rapporte le cri d’alarme des commerçants importateurs faces aux tracasseries douanières et écrit : « Le syndicat des commerçants du Congo (SCC), qui était face au directeur général des douanes et droits directs le 27 mars à Pointe-Noire a saisi cette occasion pour dénoncer l’imposition des taxes supplémentaires par des douanier véreux qui exercent des pressions sur les opérateurs économiques, surtout au Port Autonome de Pointe-Noire. Ce qui ne rend pas leur tâche facile en ce temps de crise économique ».

Ce quotidien parle aussi de la tournée qu’effectue actuellement le ministre congolais des Affaires Etrangères et de la Coopération, Jean Claude Gakosso et Jean Marc Thystère Tchicaya, ministre des Hydrocarbures aux pays membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africain (Appo) afin de les sensibiliser sur la tenue le 2 avril prochain du Conseil des ministres de cette organisation.

Pendant ce temps, Horizon met l’accent sur les accusations des opérateurs congolais au gouvernement suite à la destruction de plus de 6500 emplois suite au manque du dialogue et du paiement de leur dette.

Ces derniers, écrit ce journal, accusent le gouvernement de non-paiement de sa dette estimé à près de 1800 milliards F CFA, causant ainsi la fermeture de nombreuses sociétés et entreprises.