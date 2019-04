Législatives au Bénin: l’UA déplore l’absence d’engouement des électeurs

La Mission d’Observation des Elections de l’Union africaine (MOEUA) a souligné, mardi à Cotonou, l’absence d’engouement et d’ effervescence” des Béninois lors des élections législatives du 28 avril dernier. »Après avoir envoyé des observateurs dans 129 bureaux de vote, la MOEUA a constaté l’apathie du peuple béninois qui s’est traduit par l’absence d’effervescence électorale et le manque d’engouement observé dans les centres de vote le jour du scrutin », ont affirmé les responsables de la MOEUA au cours d’une conférence de presse.

Selon le porte-parole de la mission, « les élections législatives du 28 avril 2019, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture de consensus au sein de la classe politique ». « Cette rupture de consensus qui résultait d’une volonté d’enclencher des réformes structurelles certes nécessaires pour la stabilisation du système partisan béninois, a mis en mal le caractère ouvert, inclusif et compétitif qui a traditionnellement caractérisé les processus électoraux antérieurs au Bénin », a-t-il indiqué.

La Mission d’Observation a déploré, par ailleurs, « les pertes en vie humaine » et les « cas de violences » survenus dans les départements du Borgou, des Collines et du Zou. Elle a regretté aussi la coupure d’Internet et des réseaux le jour du scrutin législatif.

Dans sa déclaration, « la MOEUA a appelé toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l’interêt suprême de la nation béninoise », exhortant aussi les acteurs qui œuvrent pour la paix, la cohésion nationale et la stabilité à intensifier leurs efforts durant la période postélectorale ».

Au Bénin depuis le 20 avril, la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine (MOEUA) pour les législatives doit remettre son rapport final au Chef de l’Etat le 4 mai prochain.