Législatives béninoises : les USA condamnent le blocage d’Internet

Les États-Unis d’Amérique ont, par le biais d’un communiqué de presse rendu public lundi, condamné la coupure des réseaux sociaux et de l’Internet le dimanche dernier, jour des élections législatives.Dans son communiqué, l’Ambassade des États-Unis au Bénin se désole de ce que « le blocage des réseaux sociaux et de l’Internet le jour des élections a créé un environnement contraire aux performances de longue date du Bénin en matière de liberté de parole et d’expression ».

« L’impossibilité pour les partis d’opposition de participer aux élections législatives du 28 avril a mené à des élections ni entièrement compétitives ni inclusives et qui ne reflètent pas le Bénin que nous connaissons », a renchéri la chancellerie, avant d’appeler à toutes les parties à résoudre leurs différends de manière pacifique et à trouver les moyens d’aplanir leurs points de désaccord.