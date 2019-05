C’est l’une des batailles que le nouveau président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, en collaboration avec ses confrères, devra mener.

Pour sa prise de fonction en tant que président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc), le 04 mai, Mgr Abraham Kome, interviewé par la presse sur la crise anglophone, indique qu’«il est question que nous puissions conjuguer nos efforts pour que la sérénité revienne. Les actions côté cour, menées jusqu’ici pour la résolution du conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont connues. Maintenant, il faut accentuer le côté jardin que nous ne pouvons pas révéler devant la presse». Le communiqué final de la 44ème assemblée plénière des évêques rappelle d’ailleurs: «Au sujet de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les évêques adressent à tous, un appel lancinant, en vue d’une solution pacifique, efficace et durable».

Le nouveau président de la Cenc, a indiqué vouloir suivre les pas de son prédécesseur dans la quête de la vérité. Tout en félicitant les positions de Mgr Samuel Kleda en faveur de la vérité et la recherche d’une société plus juste, Mgr Abraham Kome a rappelé vouloir mettre son mandat (3 ans) au service d’ «une société plus juste, j’essaierai moi aussi avec la grâce de Dieu et en communion avec tous les frères évêques, d’être serviteur de la vérité dans l’église et la société».

Lors de la clôture de des travaux de la 44ème assemblée plénière des évêques, Mgr Samuel KLeda s’est dit satisfait de ses six années passées à la tête de la Cenc avec un sentiment d’avoir «accompli mon devoir de service, apporter la lumière dans un monde plus attiré par le mensonge, les ténèbres, l’esprit de domination. Nous avons parlé pour les sans voix, nous avons lutté pour la vérité».

La 44ème assemblée plénière des évêques du Cameroun qui s’est tenue à Yaoundé du 28 avril au 04 mai 2019 a permis l’élection de nouveaux membres dirigeants du collège des évêques.