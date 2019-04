L’Egypte réitère son soutien à l’unité, à la stabilité et la sécurité de la Libye

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a eu, ce lundi une conversation téléphonique avec la chancelière allemande, Angela Merkel axée sur nombre de questions bilatérale et régionale notamment la crise en Libye.Selon l’Ambassadeur Bassam Radhi, porte-parole de la Présidence égyptienne, a déclaré que cette conversation téléphonique a permis de passer en revue un certain nombre de questions régionales, notamment la situation en Libye.

Dans ce contexte, le président égyptien a affirmé la position de son pays qui soutient l’unité, la stabilité et la sécurité de la Libye ainsi que son appui aux efforts de lutte contre le terrorisme et aux groupes et milices extrémistes qui constituent une menace non seulement pour la Libye mais également pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne.

Pour sa part, Mme Merkel a affirmé l’adhésion de son pays à une solution politique en Libye dans le cadre du dialogue et mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts internationaux pour accélérer la fin de la crise libyenne, ce qui contribuerait à enrayer la détérioration de la situation dans ce pays.

Au sujet de la situation au Soudan, le président égyptien a souligné le soutien de son pays au choix du peuple soudanais ainsi qu’aux efforts internationaux visant à aider le Soudan à sortir de sa crise et à maintenir sa stabilité et sa sécurité.

Les deux parties ont également discuté des questions liées aux relations bilatérales, compte tenu du niveau croissant de ces relations au cours de la période récente.

A cet égard, la chancelière allemande a souligné la volonté de Berlin de développer une coopération accrue avec l’Égypte dans divers domaines. Même souhait a été exprimé par le président égyptien affiché la détermination du Caire à promouvoir et à développer ses relations distinguées avec l’Allemagne sur différents plans.