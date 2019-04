Les avocats burkinabé marchent contre le blocage de la justice

Les avocats du Burkina Faso ont marché, lundi à Ouagadougou, pour « dénoncer vivement » ce qu’ils qualifient de «blocage de l’appareil judicaire burkinabè depuis plusieurs mois», a constaté APA.A l’issue de la marche engagée depuis le palais de la justice de Ouagadougou, jusqu’au ministère de la Justice, les manifestants ont remis une lettre de protestation à leur ministre de tutelle.

«Ce blocage entier et complet (de l’appareil judiciaire) est expliqué par un conflit qui oppose le corps de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) à l’Etat depuis octobre 2018 d’une part, et les fonctionnaires du corps des greffiers depuis le 19 avril 2019 d’autre part», a indiqué le bâtonnier, Me Paulin Salambéré.

Selon lui, «il y a, en ce jour, 808 détenus qui attendent d’être jugés, 1640 inculpés détenus dont les dossiers sont en instruction et 3641 condamnés emprisonnés et dont l’application des peines est entravée par les dysfonctionnements».

Me Paulin Salambéré a ajouté que depuis octobre 2018, l’on constate l’impossibilité de déférer dans les 24 parquets, le maintien de certaines personnes dans des unités de police judiciaire en dépit de l’expiration manifeste des délais de garde à vue et ce en raison de l’impossibilité de les déférer, la non tenue des audiences de flagrant délit et de celles de citations directes.

Il a aussi cité l’impossibilité d’effectuer les interrogatoires dans les cabinets des juges d’instruction compte tenu de l’impossibilité de déférer les personnes soupçonnées et d’extraire les inculpés détenus, le maintien en détention de personnes prévenues concernées par des procédures de flagrants délits et d’inculpés depuis des mois, allant parfois au-delà de douze mois, et le gel subséquent de plaintes dans les unités de police judiciaire.

Pour le bâtonnier, «il appartient à l’Etat de prendre toutes les dispositions, notamment juridiques, matérielles et managériales pour garantir et rendre efficace aux Burkinabè une justice fonctionnelle et permanente».