Les quotidiens sénégalais commentent le nouveau gouvernement

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA commentent essentiellement la nomination du nouveau gouvernement intervenue hier soir.

« Le grand chamboulement », barre à sa Une le quotidien EnQuête qui soutient qu’« entre le jeu de chaises musicales et les 18 nouveaux ministres, Macky Sall repart sur de nouvelles bases ». Dans ses colonnes, le journal dresse les profils ‘’techniques » des entrants et signale qu’Ismaïla Madior Fall, ex ministre de la Justice, Pape Abdoulaye Seck, ex ministre de l’Agriculture, Mary Teuw Niane, ex ministre de l’Enseignement supérieur, Abdou Latif Coulibaly, ancien ministre de la Culture et Mame Mbaye Niang, ex ministre du Tourisme constituent les « départs inattendus » du remaniement ministériel.

Sous le titre « Macky chamboule tout », Les Echos informe que « 20 ministres (ont été) sabrés dont une dizaine de gros calibres de l’Apr (parti au pouvoir) ». Pour WalfQuotidien, Macky a tout simplement procédé à une « grande purge ». Dans ses colonnes, le journal se demande « Où sont passés les transhumants ? » et revient sur le « Pourquoi (la publication de la liste du nouveau gouvernement) a trainé ».

L’Observateur s’intéresse à cette même actualité et arbore cette titraille : « Nouveau gouvernement – Les Sall coups de Macky ; Poisson d’avril : 22 ministres conduits à la guillotine, la ‘’région d’Etat » contre la raison d’Etat, suppression annoncée du poste de Pm, le dauphinat réglé, des ambitions enterrées, Amadou Bâ, ‘’exilé » aux Affaires Etrangères, Augustin Tine, Directeur de cabinet du président, les nouveaux alliés zappés, les femmes adoubées, Visages et parcours des nouveaux membres du Gouvernement ».

Faisant fi de tous ces commentaires, Libération estime que ce sont « Les ‘’hommes » du Président (qui sont) à la manette ». Ce qui pousse Le Quotidien à dire que « Macky (est) sans faste », là où SudQuotidien voit plutôt un « Macky II…en marche ! » en référence au second mandat du président Macky Sall réélu dès le premier tour au sortir de l’élection présidentielle du 24 février dernier.