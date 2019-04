Les sujets politiques dominent la Une des journaux ivoiriens

Les sujets politiques dominent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Sorties et déclarations en série de l’ex-PAN (Président de l’Assemblée nationale) au Nord du pays : comment Soro veut masquer la réalité », barre en Co-Une Le Jour Plus, ajoutant qu’il « évite de parler de son passé et conjugue tout au futur ».

« Soro a perdu le Nord », souligne L’Expression, qui, s’offusque ensuite contre le discours populiste et mégalo entretenu par l’ex-PAN dans cette partie du pays.

« Après 3 semaines de tournée, Soro fait le grand déballage demain à Dabakala », affiche pour sa part Générations Nouvelles quand Soir Info met en évidence ce qui a choqué le député de Ferkessedougou dans le Nord du pays.

De son côté, L’Inter affirme être dans le secret des dieux sur un rapprochement en cours entre Bédié et Ouattara. « Voici les acteurs et ce qui se prépare à Daoukro », explique par la suite le journal indépendant, là où Le Patriote attire l’attention sur « le gros piège » de Guikahué (ndlr : secrétaire exécutif du PDCI) à son président Bédié dans le cadre de la Nouvelle plateforme de l’opposition.

C’est d’ailleurs pourquoi, poursuit ce quotidien proche du pouvoir, qu’un cadre du PDCI invite Bédié à relancer le dialogue avec Ouattara.

« Bédié a commencé avec Ouattara, il doit continuer avec lui (…) Chez les Akan, un chef ne se dédit pas», fait observer à son tour la sénatrice Tamini dans les colonnes de Le Rassemblement.

Notre Voie s’intéresse quant à lui à l’affaire du « Logo du FPI » en expliquant comment la justice française a stoppé le faux. « Le débat du logo est clos », rapporte le confrère en attribuant ces propos à Me Pierre Dagbo Godé, conseil juridique du FPI.