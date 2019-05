Ligue 1/Football : la Soa, officiellement, championne de Côte d’Ivoire

La Société omnisports de l’armée (Soa), championne de Côte d’Ivoire 2019, a officiellement, reçu, son trophée de sacre des mains du ministre des sports Danho Paulin, à l’issue du match de clôture de la 26è et dernière journée de la Ligue 1, dimanche, contre le Racing club d’Abidjan victorieux sur le score de 3-2, au stade Robert Champroux.Les tribunes du stade Champroux pleines aux 3/4 de gendarmes et militaires, chantant et dansant au son de la fanfare de la gendarmerie nationale avec à leur tête, le ministre d’Etat, ministre de la défense, Hamed Bakayoko en treillis et la hiérarchie militaire dans la loge officielle.

Certains supporters arborant des T-shirts avec la mention « Soa champion », tout était réuni pour une « fête » aux soldats sacrés avant terme, depuis la 24è journée.

Mais la fête a été quelque peu ternie par le Racing club d’Abidjan qui les a désarmés en s’imposant 3-2 grâce aux réalisations de John Wilfried (16è sur pénalty), de Brahima Ouattara (29è) et de Kpéa Ahmed (69è, contre son camp). La Soa a sauvé l’honneur par Akoissa Ouaga (87è) et Pondé Ange (90è+3).

A la fin de la rencontre, les joueurs de la Soa habillés de « Soa champion » ont reçu la réplique du trophée de champion en attendant les médailles et le trophée original.

Au terme de cette 26è journée, la Soa et FC San-Pedro représenteront la Côte d’Ivoire en Ligue des champions CAF et l’Asec classé troisième en coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Lys de Sassandra et Mossou FC relégués en Ligue 2 seront remplacés par FC Sol d’Abobo et Issia Wazy, les leaders des poules A et B de la Ligue 2.

Résultats de la 26ème et dernière journée Ligue 1

AS Tanda-Afad d’Abidjan: 1-0

Sporting Club Gagnoa- FC San Pedro: 1-2

Moossou FC-Lys FC Sassandra: 3-2

Africa-Wac: 1-1

Asec-Bouaké FC: 2-2

USC Bassam-Asi d’Abengourou: 1-0

Soa-Racing club d’Abidjan: 2-3

Classement général Ligue 1

1 Soa 52 pts+15

2 FC San-Pedro 50 pts+16

3 Asec 40 pts+9

4 Racing Club 39 pts+7

5 Bouaké FC 37 pts+0

6 Africa 35 pts-8

7 Wac 34 pts+4

8 Asi 34 pts+1

9 Afad 34 pts-1

10 AS Tanda 34 pts-1

11 SC Gagnoa 31pts -3

12 USC Bassam 31 pts-5

13 Lys FC 23 pts-7

14 Moossou FC 23 pts-23