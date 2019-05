Ligue 1 sénégalaise : GF chasse le record de la Linguère

Le championnat d’élite sénégalais va connaître son épilogue ce week-end avec les rencontres de la 26ème et dernière journée, mais les projecteurs seront braqués sur l’opposition entre l’AS Douane et Génération Foot, jusque-là invincible.L’AS Douane (5ème, 34 pts) défie Génération Foot (1ère, 51 pts). Les Gabelous affichent un bilan de cinq victoires, deux nuls et trois défaites lors de leurs dix dernières rencontres et essayeront de battre, pour la première fois de la saison, Génération Foot déjà championne.

Ce ne sera point une formalité puisque les Grenats sont actuellement intenables avec cinq victoires sur leurs six derniers matchs. A coup sûr, le club de Déni Biram Ndao (périphérie de Dakar) peut être, depuis l’avènement de la ligue pro en 2009, le deuxième club invaincu à l’issue de la saison après la Linguère.

En effet, dans la poule A d’un championnat qui en comptait deux, les Saint-Louisiens ont enregistré neuf victoires et sept nuls en seize matchs. En finale, la Linguère a pris le dessus sur le Casa Sports. Après deux nuls blancs, à l’aller comme au retour, les Saint-Louisiens ont eu plus sang-froid à la séance fatidique des tirs au but (TAB 4-2).

Le Jaraaf (2ème, 41 pts) se frotte à Dakar Sacré-Cœur (3ème, 35 pts). Les Médinois restent sur six victoires, trois nuls et une défaite lors des dix précédentes journées là où les Sicapois totalisent deux victoires, cinq nuls et trois défaites.

Teungueth FC (4ème, 35 pts) fera face au Ndiambour (9ème, 31 pts). Les Rufisquois viennent d’essuyer deux revers de rang. Pis, ils ont concédé six buts sans en marquer. De leur côté, les Lougatois alternent le bon et le moins bon avec cinq défaites, deux nuls et trois victoires lors des dix précédentes journées.

Mbour PC (10ème, 31 pts) accueille l’AS Pikine (6ème, 33 pts). Les Pélicans sont en panne sèche en ne plantant qu’une banderille lors de leurs trois dernières rencontres. Avec cette inefficacité criante, Mbour PC n’a pu obtenir que deux nuls et s’est incliné une fois. De son côté, l’AS Pikine a complètement raté sa deuxième moitié de saison. Sur les dix derniers matchs, les Pikinois ont courbé l’échine à quatre reprises, concédé cinq nuls et gagné un seul match.

L’Union Sportive de Gorée (12ème, 29 pts) reçoit le Stade de Mbour (7ème, 33 pts). Les Insulaires ont signé deux nuls et une victoire sur leurs trois dernières rencontres. Les Stadistes sont plus en réussite avec deux succès en autant de sorties.

La Sonacos (14ème, 15 pts) se mesure à NGB (11ème, 31 pts). Déjà relégués, les Huiliers sont en chute libre avec sept défaites, deux nuls et une seule victoire lors des dix précédentes journées. NGB de l’ancien international sénégalais Pape Thiaw respire à pleins poumons avec deux victoires de suite face à Teungueth FC (0-2) puis contre l’AS Douane (3-1).

La Linguère (13ème, 23 pts) affronte le Casa Sports (8ème, 31 pts). Les Saint-Louisiens, qui évolueront en division inférieure la saison prochaine, veulent certainement finir sur une bonne note. Quant aux Sudistes, ils visent tout simplement une place dans le top 5.

Programme de la 26ème journée :

-Samedi 18 mai : Jaraaf / Dakar Sacré-Cœur, 16h (stade Léopold Sédar Senghor), AS Douane / Génération Foot, 17h (stade Amadou Barry), Teungueth FC / Ndiambour, 17h (stade Ngalandou Diouf), Mbour PC / AS Pikine, 17h (stade Caroline Faye), US Gorée / Stade de Mbour, 17h (stade de Mbao).

-Dimanche 19 mai : Sonacos / NGB, 17h (stade Lamine Guèye), Linguère / Casa Sports, 17h (stade Mawade Wade).