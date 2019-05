Ligue 1 sénégalaise : Le champion Génération Foot perd son invincibilité lors de l’ultime journée

La saison 2018-2019 du championnat d’élite de football du Sénégal a été bouclée ce dimanche avec la première défaite (0-2), la veille, du champion Génération Foot, sacré depuis la 23e journée, face à l’AS Douanes.En s’imposant samedi à Dakar sur des buts d’Adamou Traoré et de Djibril Gueye, les Gabelous ont mis fin à l’invincibilité des Académiciens (51 points +25).

Après avoir raflé le titre cette saison, ces derniers entendaient rééditer en effet la performance de la Linguère de Saint-Louis, reléguée en Ligue 2, lors de la saison 2008-2009, marquant le début du « professionnalisme » dans le football local sénégalais.

Sous la coupe de l’ancien sélectionneur Amara Traoré, aujourd’hui président de ce club en crise, les Saint-louisiens avaient réalisé une saison parfaite sans concéder de défaite, devenant au terme de l’exercice : le premier champion invaincu de la Ligue 1 sénégalaise. Ce record reste jusqu’aujourd’hui intact.

Toutefois, le tableau de tête de cette défunte saison est composé, en plus de Génération Foot, du Jaraaf (41 +11). L’ex-champion a été battu (0-1) hier par Dakar Sacré-Cœur (38 +5), un poursuivant toutefois obligé de s’arrêter là pour cette saison.

Au bas du classement, la Sonacos a réussi son baroud d’honneur contre Niary Tally en s’imposant 2-1, là où la Linguère, qui va l’accompagner en Ligue 2, a été accrochée (0-0) par le Casa Sports de Ziguinchor.

Pour leurs parts, le CNEPS Excellence de Thiès, champion de la Ligue 2, et Diambars de Saly, son dauphin, évolueront la saison prochaine à l’étage supérieur.

Avec 51 points au compteur, le CNEPS, qui marque par ailleurs le retour de la région de Thiès dans l’élite du football sénégalais, a partagé les points (0-0) avec le Dakar Université Club (DUC) pour la 26e et dernière journée de la Ligue 2.

Les Mbourois de Diambars (50 points), également promus après avoir passé une saison en ligue 2, ont atomisé (4-0) la Renaissance de Dakar.

Voici les résultats enregistrés pour la 26e et dernière journée de Ligue 1 :

-Samedi 18 mai : Jaraaf / Dakar Sacré-Cœur (0-1), AS Douanes / Génération Foot (2-0), Teungueth FC / Ndiambour (4-4), Mbour PC / AS Pikine (0-1), US Gorée / Stade de Mbour (4-2).

-Dimanche 19 mai : Sonacos / NGB (2-1), Linguère / Casa Sports (0-0).

Le classement :

1ère Génération Foot 51 points (+25), 2ème Jaraaf 41 points (+11), 3ème Dakar Sacré-Cœur 35 points (+5), 4ème AS Douanes 37 points, 5ème AS Pikine 36 points (+4), 6ème Teungueth FC 36 points (-1), 7ème Stade de Mbour 33 points (-3), 8ème Casa Sports 32 points (+3), 9ème US Gorée 32 points (+2), 10ème Ndiambour 32 points (+1), 11ème Mbour PC 31 points (-3), 12èm NGB 31 points (-5), 13ème Linguère 24 points (-13), 14ème Sonacos 18 points (-26).