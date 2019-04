L’impact des centres d’appels Cameroun

Au Cameroun, le secteur des centres d’appel est en forte croissance et connaît une croissance rapide et constante depuis ses débuts dans les années 2000. La demande est stimulée par les entreprises étrangères qui choisissent d’externaliser leur service clientèle au Cameroun et par l’entrée continue d’investisseurs étrangers créant des sociétés de centres d’appels.

Dès le premier trimestre de cette année, la renommée de ces centres d’appel au Cameroun a été observée en raison de la croissance constante du secteur des technologies de l’information, liée au besoin croissant d’un service client rapide et efficace pour les grands acteurs du secteur et les multinationales.

Ces grandes entreprises ont pratiquement opté pour des centres d’appel en tant que tierces parties pour se mobiliser et fournir un service plus rapide au vaste marché.

En raison des nombreux besoins en matière de service client de qualité, les centres d’appel ont acquis une vaste gamme de services: service client entrant, télémarketing sortant, services de contact clientèle, Leads generation, transcription juridique et médicale, finance et comptabilité, administration, développement Web, logistique, support technique, développement des ressources humaines, développement de logiciels et formation linguistique.

À l’heure actuelle, les entreprises de BPO (Businness Process Outsourcing) se multiplient dans les villes de Yaoundé et de Douala.

-Perspectives positives-

Parmi les défis signalés de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, les perspectives du secteur des centres d’appels au Cameroun restent positives, malgré quelques difficultés liées au réseau internet parfois médiocre.

Selon un rapport de l’Agence national de la nouvelle technologie de l’information et de la communication, le revenu total du secteur de la BPO au Cameroun atteindrait 350 millions de Frances Cfa d’ici 2020. D’ici à cette année, la société prévoyait également que le secteur fournirait environ 5000 emplois.

Les promoteurs immobiliers développent en permanence de nouveaux espaces de bureaux spécifiques au BPO, maintenant des taux de location de bureaux raisonnables et une disponibilité élevée.

Les coûts d’exploitation au Cameroun sont généralement moins élevés en raison de la réduction des coûts de main-d’œuvre et des frais de location et des frais généraux. La création d’une entreprise d’exploitation est tout aussi attrayante pour les investisseurs: ils dépensent beaucoup moins et bénéficient d’une main-d’œuvre tout aussi qualifiée.