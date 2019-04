L’Union africaine interpelle le Cameroun sur l’arrestation des militants du Mrc

La commission africaine des droits de l’Homme a exprimé jeudi sa préoccupation sur l’arrestation et la détention de centaines de militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun.

La commission africaine des droits de l’Homme de l’Union africaine a appelé, ce 11 avril, le Cameroun à respecter la charte africaine des droits de l’Homme dont elle est signataire. La sortie de ladite instance est liée à l’emprisonnement d’une centaine de militants au lendemain de la manifestation du 26 janvier, violemment réprimée par les forces de sécurité. La Commission condamne fermement l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre ainsi que l’usage de la force létale envers les manifestants et les civils non armés.

« Le droit de se rassembler et de manifester font partie intégrante de la démocratie et des droits de l’Homme. Même si des actes de violence sont commis durant ces événements, les participants conservent leurs droits à l’intégrité physique et d’autres droits et la force ne peut être utilisée, sauf d’une manière conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité. Les armes à feu ne doivent jamais être utilisées simplement pour disperser un rassemblement », martèle la Commission.

L’Union africaine appelle le gouvernement à mettre en œuvre son obligation de protéger ses populations; s’assurer que les arrestations et les détentions effectuées l’ont été en respect des principes établis par les lignes directrices de Luanda; garantir le droit à un procès équitable devant des juridictions de droit commun à toutes les personnes arrêtées en les inculpant formellement ou alors les libérer sans aucune condition; œuvrer à la stabilité du pays pour une jouissance effective des droits par tous les Camerounais.