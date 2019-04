Macky Sall souhaite restaurer les valeurs citoyennes

Le président de la République du Sénégal Macky Sall, dans son message à la nation à la veille de la célébration du 59ème anniversaire de l’indépendance, a mis l’accent sur la citoyenneté qui, selon lui, est « mise à mal à bien des égards », non sans promettre de ne ménager aucun effort afin que « la conscience citoyenne s’élève en discipline nationale » pour accélérer le processus de développement du pays.« Aujourd’hui, la citoyenneté est mise à mal à bien des égards. Elle est mise à mal quand l’honneur et la dignité de personnes innocentes sont mis à rude épreuve par la désinformation érigée en instrument de manipulation des consciences et de discorde sociale. Quand l’espace public est occupé sans titre ni droit au risque de poser de graves problèmes d’encombrement, d’insalubrité et de sécurité publique. Quand enfin, le bien commun n’est pas respecté et que les symboles de l’Etat, de la nation et de la République sont ignorés », a indiqué Macky Sall.

Partant de ce constat amer, le chef de l’Etat a soutenu que « nous ne pouvons nous résigner face à cette situation ». Ainsi, il a affirmé que « nous devons poursuivre, ensemble et dans un effort national, la promotion des valeurs citoyennes car l’esprit citoyen ne peut se construire par la seule action publique ».

De l’avis du président de la République, l’esprit citoyen « s’acquiert surtout dans une démarche d’autorégulation où chaque citoyen se soumet volontiers aux exigences de l’intérêt général. C’est ainsi que la conscience citoyenne s’élève en discipline nationale qui conforte le vivre-ensemble et accélère le processus de développement ».

Le thème retenu cette année pour la fête de l’indépendance est : « Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale ». Selon Macky Sall, en tant que citoyen, ce thème nous interpelle dans nos consciences et nos attitudes à l’égard des valeurs civiques qui soutiennent l’Etat et la nation.

« Dans une société démocratique comme la nôtre, les droits et libertés individuels et collectifs consacrés par la Constitution, sont parties intégrantes de la citoyenneté. Il est juste et légitime qu’ils soient exercés sans entraves indus. Mais la citoyenneté n’est pas que droits et libertés, elle est aussi devoirs et responsabilité », a soutenu le chef de l’Etat.

En effet, pour Macky Sall, « une citoyenneté intégrale et assumée veut que le citoyen soit à la fois libre et responsable de ses actes. Il n’y a pas de liberté sans responsabilité. C’est l’essence même du contrat social qui fonde le vivre-ensemble dans un Etat de droit ».

C’est la raison pour laquelle, le président de la République a offert en exemple les Forces de défense et de sécurité à qui, il a renouvelé sa confiance et assuré de son soutien dans la conduite de leurs missions au service de la nation et du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

« Les mesures déjà engagées afin de renforcer les moyens opérationnels des Forces de défense et de sécurité et revaloriser la condition militaire seront poursuivies. A tout temps et en tout lieu, je vous engage à vous inspirer des règles de conduite du Jaambar (guerrier en langue wolof). C’est le respect strict des lois et règlements en vigueur, l’obéissance au commandement, l’obligation de réserve, le courage et la disponibilité à l’appel du devoir », a martélé Macky Sall.

Enfin, le président de la République, garant de l’unité nationale, a renouvelé dans cet esprit son engagement « pour la consolidation de la paix en région naturelle de Casamance (sud) y compris par la poursuite des mesures d’accompagnement déjà en cours ».

La Gambie, le Liberia et Madagascar sont les pays invités d’honneur du 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal qui sera célébré demain jeudi sur toute l’étendue du territoire national.