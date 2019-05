Mali : 15 morts suite à de fortes pluies à Bamako

Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi à Bamako, la capitale du Mali, ont fait 15 morts et deux blessés et provoqué des inondations, a appris APA de source officielle.« Suite à une abondante pluie enregistrée ce jeudi 16 mai 2019, des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, causant d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Un bilan provisoire fait état de 15 personnes décédées », informe un communiqué du ministère de la Sécurité.

Les quartiers inondés sont notamment Niamakoro, Kalaban-Coro, Missabougou et Faladiè. Ils ont la particularité d’être situés dans des pleines au le long du fleuve.

« Des équipes de recherche et de sauvetage sont d’ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse », ajoute le ministère de la Sécurité.

Une réunion d’urgence de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes a été tenue.

Les autorités ont exhorté les populations à observer les mesures de prudence qui s’imposent en ce début d’hivernage.