Maroc : Lancement de la semaine de santé scolaire

La semaine de santé scolaire, a été lancée ce mardi à Témara (région de Rabat) avec pour objectifs d’informer et de sensibiliser les élèves de l’enseignement primaire et traditionnel, des parents et tuteurs et des éducateurs aux risques de l’utilisation abusive des jeux vidéo, ainsi que sur les moyens alternatifs à l’utilisation abusive de ces jeux vidéo et éviter ainsi les dangers qui en résultent.Placée sous le slogan« Jeux Vidéo : Jouons sans en abuser cette semaine s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé Scolaire et Universitaire et de promotion de la santé des jeunes.

Plusieurs activités éducatives seront organisées à cette occasion, notamment la tenue d’une caravane de santé buccodentaire.

Cette semaine présente une opportunité pour mener des actions de sensibilisation au niveau national au profit des élèves et des parents au sein des établissements scolaires et des établissements de l’enseignement traditionnel, et aussi au niveau des centres de santé, des maisons des jeunes, des espaces santé jeunes et des foyers féminins.

Parallèlement des tables rondes, des séminaires et des conférences autour de la thématique sont prévus, en plus de concours créatifs auprès des élèves tout en impliquant les médias dans la sensibilisation de la population.

Cette semaine constitue une opportunité pour mettre en œuvre la nouvelle convention de partenariat intersectoriel signée par les départements de : la Santé, de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur, de la Famille, de la Solidarité, de l’Equité et du Développement Social et celui des Habous et des Affaires Islamiques.