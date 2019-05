Maroc : Lancement du site web de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains

La Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains a lancé, samedi à Rabat, son site web et annoncé le projet de magazine des oulémas africains avec pour objectifs de coordonner les efforts des érudits du Maroc et des autres pays africains et de promouvoir les valeurs et les idéaux de l’Islam.Ces deux projets ont été lancés lors de la 3ème session scientifique organisée par la Fondation sous le thème « La commanderie des croyants et sa place de référence dans la préservation des constantes religieuses communes » qui se poursuit jusqu’au 20 mai sur le site électronique de la Fondation « FM6OA.ORG » et ses réseaux sociaux en langues arabe, française et anglaise.

Le projet de magazine des oulémas africains, qui paraitra deux fois par an, est une publication scientifique consacrée aux études islamiques et aux constantes religieuses communes entre les pays africains dont le comité de rédaction comprend des Oulémas et des professeurs marocains et des autres pays d’Afrique.

Quant au site web de la fondation, il contient des articles, des recherches, des enregistrements audios et vidéos, des présentations relatives aux intérêts et activités de la fondation et de ses sections, dans le but de préserver l’unité de l’Islam en Afrique, de faire connaître les liens religieux, historiques et civilisationnels qui unissent le Maroc et le continent ainsi que de conserver les constantes communes entre le Royaume et les pays africains et construire des ponts entre les oulémas au service de l’Islam afin de contribuer à la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement.

La décision de la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains s’inscrit dans le cadre d’une perspective globale de coopération constructive et en réponse aux attentes d’un nombre de pays africains dans le domaine religieux.