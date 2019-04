Mauritanie : célébration de la Journée nationale du sport

La Journée nationale du sport en Mauritanie, qui coïncide avec le premier samedi du mois d’avril de chaque année, a notamment été célébrée à Nouakchott où plusieurs activités ont été lancées via un marathon dont le coup d’envoi a été donné par le président Mohamed Ould Abdel Aziz.Ce marathon auquel ont pris part des milliers de coureurs dont des étrangers comprenait une course sur 21 kilomètres, deux autres courses réservée aux élèves et une quatrième réservée aux sportifs handicapés se déplaçant à l’aide de chaises roulantes ou de bicyclettes spéciales.

Organisé par le ministère mauritanien de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération mauritanienne d’athlétisme, le marathon a donné lieu à une rude concurrence entre de grands athlètes mauritaniens dont certains éléments des forces armées et de sécurité.

La présente édition de la Journée nationale du sport, instituée en 2012, a été célébrée sous le slogan: « le sport au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective».

Outre le marathon, il est prévu d’autres activités sportives qui seront couronnées par la distribution de prix aux meilleurs sportifs lors d’un diner de gala ce samedi soir à Nouakchott.