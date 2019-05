Mondial U20 au Pologne : Le Sénégal dévoile sa liste des 21 lions sélectionnés

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié dimanche soir la liste des 21 lions, dont 8 expatriés, pour le coupe du monde junior qui aura lieu en Pologne du 23 au 15 juin 2019.L’ossature de la sélection U20 qui avait joué et perdu la finale de la CAN U20 au Niger a été maintenue par le sélectionneur national Youssoupha Dabo. On note toutefois, l’arrivée de certains expatriés comme Ibrahima Niane et Amadou Dia Ndiaye, tous deux attaquants du FC Metz, promu dans l’élite française la saison prochaine. Mouhamadou Mbow, jeune défenseur du club de Reims (Ligue 1, France) est aussi appelé pour cette compétition. Ousseynou Cavin Diagne, pensionnaire du Mans et capitaine de cette sélection lors de la CAN U20, sera aussi du voyage.

Alpha Diounkou qui évolue dans les catégories de jeunes du tout nouveau champion d’Angleterre Manchester City, est aussi sélectionné pour renforcer le défense.

Au plan local, Diambars avec trois éléments, est la formation la plus représentée dans cette liste, suivie de Cayor Foot et du Casa Sports qui comptent chacune deux éléments.

Le Sénégal évoluera lors de cette coupe du monde des moins de 20 ans dans la poule A avec le pays hôte la Pologne, la Colombie et Tahiti.

Les lions effectueront leur entrée en matière le 23 mai prochain face à Tahiti, avant d’affronter le 26 mai la Colombie et finir avec la Pologne le 29 mai.

La sélection U20 du Sénégal a déjà pris part à deux deux coupes du monde juniors. En 2015 en Nouvelle Zélande, le Sénégal s’était hissé jusqu’en demi-finale avant de s’incliner lourdement face au Brésil (5-0). Les lions avaient perdu par la suite la finale pour la troisième place devant le Mali (1-3).

En 2017 en Corée du Sud, le Sénégal s’était arrêté en 8ème de finale, battu par le Mexique (1-0).

Voici la liste des 21 sélectionnés pour le Mondial U20 en Pologne.

Gardiens: Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot), Cheikh Kane Sarr (Nastic), François Diba (Diambars).

Défenseurs : Souleymane Aw (Kas Eupeu), Abdoulaye Niakhaté (DSC), Mouhamadou M. Mbow (Reims), Formose Mendy (Darou Salam), Alpha Diounkou (Man. City), Moussa Ndiaye (Excellence Foot), Souleymane Cissé (Stade Mbour).

Milieux : Dion Lopy (Oslo), Ousseynou Cavin Diagne (Le Mans), Amadou Sagna (Cayor Foot), Ibrahima Dramé (Diambars), Mamadou Lamine Danfa (Casa Sports), Amadou Cissé, (Fortuna), Faly Ndao (TFC), Ousseynou Niang (Diambars).

Attaquants : Ibrahima Niane (FC Metz), Amadou Dia Ndiaye (FC Metz), Youssouph Badji (Casa Sports).