Mouelle Kombi : « Le Cameroun se doit de faire mieux qu’au Canada en 2015 »

Le ministre des Sports et de l’Education physique appelle les Lionnes indomptables à fournir des efforts pour remporter la phase finale de la Coupe du monde de football.

Le trophée de la Coupe du monde de football féminin devrait rester au Cameroun au terme de la compétition en France du 07 juin au 07 juillet 2019. Tel est l’appel lancé par le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi aux Lionnes indomptables.

« Je voudrais vous dire, Madame Gaëlle Enganamouit, valeureuse Lionne indomptable, que pour la Coupe du monde France 2019, l’essentiel pour vous et vos co-équipières n’est pas seulement de participer. Le Cameroun, ayant atteint un niveau qui suscite de l’admiration, se doit de faire mieux qu’il y a quatre ans au Canada, lorsqu’il a réalisé un exploit inédit en parvenant aux 8e de finale de la compétition. Je voudrais donc que vous soyez galvanisées dans vos préparations à affronter, sinon à dominer, la plus redoutable de vos adversaires», a déclaré Narcisse Mouelle Kombi ce mardi, 09 avril, à l’occasion de la présentation du trophée de ladite compétition à Yaoundé. L’équipe a renforcé ses positions sur le continent noir en terminant vice-championne à la Coupe d’Afrique des nations (Can 2016) au Cameroun.

La sélection nationale de football est qualifiée à la Coupe du monde de football aux côtés du Nigeria et de l’Afrique du Sud. Les Lionnes indomptables sont dans le groupe E avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.

Le trophée migre ainsi pour la deuxième fois en territoire camerounais, après l’aventure de 2015. Selon le ministre des Sports, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les Lionnes indomptables puisse aller le plus loin possible à ce rendez-vous sportif.