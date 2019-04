Nomination de Charles Koffi Diby au Conseil politique du RHDP

Le président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP, la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire), Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de vingt-trois nouveaux membres au Conseil politique de son parti dont Charles Koffi Diby, l’un des piliers du parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI, ex-allié au pouvoir), a appris APA dimanche de source officielle.Cette nomination de M. Diby qui est également le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, intervient dans une ambiance délétère entre les cadres du parti présidentiel et certaines personnalités issues du PDCI qui occupent encore de hauts postes de responsabilités dans le pays.

Le parti d’Alassane Ouattara demande notamment à ces derniers de « clarifier » les positions politiques entre le PDCI et le RHDP. En plus de M. Diby, vingt-deux autres personnalités ont été nouvellement nommées par M. Ouattara au sein de cet organe du parti au pouvoir.

Il s’agit entre autres, de MM. Mathias N’Gouan Aka, Lassina Cardosi Koné, Noël Yao et Joël N’guessan.

Début avril, rappelle-t-on, le président ivoirien qui préside également aux destinées du RHDP, avait déjà nommé 112 personnalités au sein de ce Conseil politique de son parti dont des anciens collaborateurs de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.

A quelques mois de la présidentielle ivoirienne de 2020, le climat politique est de plus en plus tendu entre le parti d’Alassane Ouattara et ses anciens alliés. Notamment avec les partisans de l’ancien chef de l’hémicycle ivoirien, Guillaume Soro et surtout avec le PDCI de Henri Konan Bédié ( ex-président ivoirien).