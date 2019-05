Nouakchott solidaire de l’Arabie saoudite et des EAU face aux opérations terroristes

La Mauritanie a exprimé, mercredi, « sa pleine solidarité avec les directions et les peuples » du Royaume d’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis face aux « opérations terroristes » qui les ont visés.Dans un communiqué de presse reçu à APA, le gouvernement mauritanien Elle a aussi promis « son appui fort et absolu à toutes les mesures prises pour faire face à tout ce qui peut constituer une menace pour la sécurité et la stabilité » de ces deux pays et de la région.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la Mauritanie a indiqué que les opérations en question « se sont manifestées à travers des actes de sabotage ayant visé 4 bateaux commerciaux de différentes nationalités près des eaux territoriales des Emirats ainsi que des drones ayant pris pour cible des installations de pompage du pétrole saoudien».

Il a « dénoncé avec force et condamné avec les plus dures expressions » ces opérations qui attentent à la sécurité et à la stabilité dans « la région entière, au mouvement de la navigation internationale dans cette région et à la régularité des approvisionnements en énergie dans le monde ».

La Mauritanie est un allié solide de l’Arabie saoudite et des EAU. Elle a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar.