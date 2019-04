Ouverture de la 9è édition du Salon international du tourisme d’Abidjan

La 9è édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA), prévue du 27 avril au 1er mai 2019, s’est ouverte samedi autour du thème: «Synergie du tourisme en Afrique, une force économique».Quelque 100.000 visiteurs sont attendus à cet événement couplé avec le Forum d’investissement pour le tourisme africain (FITA) dont l’ouverture officielle devrait avoir lieu dimanche. Il se veut une plateforme de référence de l’industrie touristique sur le continent africain.

Le SITA a pour but de présenter les atouts touristes de la Côte d’Ivoire et du continent afin de valoriser les potentiels touristiques, a souligné le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana, invitant les acteurs du secteur à fédérer leurs énergies pour rendre le tourisme africain plus compétitif.

Quelque 100.000 visiteurs sont attendus à cette édition contre 72.728 visiteurs en 2018 dont 60% étaient des professionnels, a indiqué le Commissaire général du SITA, Jean-Marie Somet, directeur général de l’Office national du tourisme de Côte d’Ivoire.

Le pays à l’honneur est le Burkina Faso. Il est représenté par son ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Abdoul Karim Sango. Une vingtaine d’autres pays participent à ce rendez-vous, entre autres, le Maroc, le Gabon, la Guinée, le Cap Vert, l’Éthiopie, la France, le Sénégal, le Niger, le Nigéria.

La Sierra Leone, l’Inde, la Mauritanie, le Bénin, le Mali, la Tunisie, l’Algérie et l’Afrique du Sud participent également au Salon international du tourisme d’Abidjan. Le Liberia et le Ghana, deux pays voisins à la Côte d’Ivoire sont invités en qualité de pays observateurs.

Ce salon attractif pour les professionnels, regroupant la majorité des pays africains, vise à favoriser des rencontres et des échanges commerciaux entre les acteurs africains et internationaux. Cette édition fait une ouverture sur la nécessité de fédérer les potentialités touristiques pour développer l’Afrique.

Le continent africain a généré environ 38 milliards de dollars US du tourisme international en 2018, soit 3% des recettes touristiques mondiales. En 2017, l’Afrique a enregistré près de 63 millions d’arrivées de touristes internationaux, soit 5% du total des flux mondiaux.

L’industrie du tourisme est reconnue aujourd’hui comme le leader des services marchands dans le monde. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, elle génère plus de 1,159 milliards de dollars US de recettes, soit 9% du PIB mondial du secteur des services et plus de 1,1 milliard de voyageurs.