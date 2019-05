Paul Biya : « On peut s’exprimer sans prendre la rue»

Le chef de l’Etat continue sa sensibilisation sur les réseaux sociaux en abordant le sujet de la liberté d’expression. Laquelle, souligne-t-il, doit «servir des causes justes».

La coutume est déjà installée. Le président Paul Biya s’exprime dorénavant aux Camerounais via des proverbes sur les réseaux sociaux. Suivant cette tradition, il a choisi Jeudi, 02 mai, d’exhorter ses concitoyens sur un usage «juste de la liberté», surtout celle relative à la libre expression.

«Les gens peuvent s’exprimer pleinement sans prendre la rue, sans causer de destruction et sans pillage», indique Paul Biya. Dans un second message, le chef de l’Etat déclare : «La liberté doit servir des causes justes. On peut parfaitement s’exprimer sans dresser des barricades, sans détruire, sans saccager. S’exprimer par des actes de vandalisme, par des manifestations illégales, des revendications intempestives, par le chahut ou le désordre n’est pas digne».

Le message de Paul Biya sonne comme une réponse au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), dont près de 200 militants sont détenus pour avoir organisé une marche dans trois villes du Cameroun le 26 janvier 2019. Les frondeurs dénonçaient la mauvaise gestion de la crise en cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ainsi que l’issue de l’élection présidentielle du 7 octobre, suite à laquelle Paul Biya Paul Biya conserve le pouvoir politique pour un 7e mandat.

Les autorités camerounaises ont toujours taxé le président du Mrc, Maurice Kamto, et ses partisans de préparer une insurrection dans le pays. Le motif fait d’ailleurs partir d’une panoplie de griefs retenus contre les militants du Mrc. «Vous devez surtout vous défier des chants trompeurs des oiseaux de mauvais augure, ces marchands d’illusion qui n’ont pour projet que la déstabilisation », ajoute le président Paul Biya ce vendredi.