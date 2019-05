Plus de 11 millions d’euros de la France à des projets hydrauliques en Mauritanie

La France a mis à la disposition de la Mauritanie une subvention de 11,85 millions d’euros destinée à lui permettre de réaliser plusieurs projets hydrauliques, a constaté APA.L’accord dans ce sens, signé mardi soir à Nouakchott par le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay, l’ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Mollier, et le directeur de l’Agence française de développement, Lionel Youndo, permettra d’améliorer les conditions de vie des populations et de contribuer activement à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement à travers la disponibilité de l’eau potable.

L’appui français sera également utilisé pour la résorption du déficit alimentaire et de la précarité économique et sociale ainsi que le renforcement de la présence de l’Etat dans les zones ciblées par l’accès aux services de base.

Il permettra concrètement de financer des points d’eau équipés dans 74 localités abritant chacune plus d’un demi millier d’habitants.

Ce projet est le premier financé pour la Mauritanie dans le cadre du programme d’investissements prioritaires des pays membres du G5 Sahel approuvé récemment lors du sommet de Nouakchott, a souligné Ould Diay dans un mot à la cérémonie de signature.

Outre la Mauritanie, le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, Mali, le Niger et le Tchad.