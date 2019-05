Plus de 2 000 réfugiés maliens rentrent au bercail (Minusma)

Quelque 2 086 réfugiés maliens qui vivaient jusqu’à récemment dans le camp de Mbera (Mauritanie) sont rentrés volontairement, du 13 au 25 avril, à Koigouma, village situé à 55 kilomètres de Goundam, dans la région de Tombouctou, annonce la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).Ces habitants de Koigouma avaient fui le conflit au Mali en 2012 et s’étaient rendues en Mauritanie où ils ont bénéficié du statut de réfugié.

Des milliers de réfugiés maliens vivent encore en Mauritanie, au Niger et au Burkina. Tous ont quitté leur pays à cause de la crise politico-sécuritaire qui frappe le Mali depuis 2012.