Cameroun : plus de 3 350 médailles pour le 20 mai 2019

La Grande chancellerie des Ordres nationaux a révélé le nombre de médailles à distribuer lors de la fête nationale. Le nombre de places a été arrêté à 3550, sur plus de 10 000 dossiers reçus.

Les membres du Conseil des ordres nationaux sont en conclave depuis le 15 avril au palais de l’Unité.

Pendant trois jours, l’Ordre va examiner les 10 000 dossiers qui ont été soumis à son appréciation. Les membres du Conseil ne devront sélectionner que 3350 dossiers qui seront ensuite soumis à la sanction du président de la République du Cameroun.

« Il faudra, plus que par le passé, faire preuve de toute l’objectivité nécessaire pour ne retenir que les candidats qui, sur le plan intérieur et hors de nos frontières, contribuent à donner de notre pays, une image d’un Cameroun fier et d’une nation unie et prête à faire face à tous les défis », a expliqué Peter Mafany Musonge, Grand chancelier des Ordres nationaux.

La liste des personnes retenues est gardée secrète, jusqu’à la validation par le chef de l’Etat.

Cette année, les 3350 médailles seront réparties comme suit : 300 médailles de l’Ordre de la valeur, 1300 de l’Ordre du mérite camerounais, 300 de l’Ordre du mérite sportif agricole, 150 de l’Ordre du mérite sportif ; et 1300 médailles de la force publique.

Il faut rappeler que les inscriptions au tableau des médailles se font sur proposition de la hiérarchie, ou des autorités administratives compétentes.