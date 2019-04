Pour sauver les océans, devez-vous abandonner les paillettes?

Lorsque 19 écoles maternelles britanniques ont cessé d’utiliser des paillettes dans des projets artistiques pour sauver les océans, cela a déclenché une frénésie qui a poussé aussi loin que la Nouvelle-Zélande à craindre que les paillettes nuisent à la vie marine. Selon le directeur de la chaîne, le changement opéré dans la garderie Tops Day Nurseries visait à réduire la pollution par les plastiques entrant dans l’océan. Il a donc incité Trisia Farrelly, anthropologue de l’environnement à la Massey University, en Nouvelle-Zélande, à demander une interdiction mondiale.

« Toutes les paillettes devraient être interdites car elles sont en microplastique et que toutes les microplastiques fuient dans l’environnement », déclare Farrelly.

Mais quelle menace potentielle représentent ces morceaux de plastique scintillants qui sont omniprésents dans le décor du temps des fêtes de Noël? C’est dur à dire.

-Anatomie des paillettes-

Les paillettes sont fabriquées à partir de feuilles de plastique et utilisé dans une vaste gamme de produits, y compris les cosmétiques. Lorsqu’elles sont entraînées dans les égouts, les paillettes deviennent un sous-ensemble de la litière en plastique marin appelée microplastique. Les microplastiques, qui mesurent moins de cinq millimètres de long, se retrouvent dans tous les océans du monde, de la surface aux fonds marins. Ils sont consommés par le plancton, les poissons, les coquillages, les oiseaux de mer et d’autres espèces marines. Des morceaux de plastique s’accumulent dans l’estomac des oiseaux, où ils peuvent mourir de faim. Les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par ses effets sur les poissons et sur la vie marine.

Le plus grand volume de microplastiques provient de deux sources: les ordures en plastique décomposées en puces de la taille d’une puce par les rayons UV et l’action des vagues, et les perles en plastique fabriquées qui sont ajoutées aux produits cosmétiques et aux produits de soins personnels tels que le nettoyant pour le visage et le dentifrice. Ces microbilles ne se dégradent pas et existeront probablement dans les océans pendant des centaines d’années. Les scientifiques estiment que plus de 8 000 milliards de microbilles pénètrent dans les eaux américaines chaque jour.

La quantité de paillettes qui s’échappe dans l’environnement et par quelles voies est encore inconnue.

«Ainsi, s’il existe des preuves d’une accumulation de microplastiques en général et de preuves d’effets néfastes provenant d’études de laboratoire, il manque des preuves claires concernant spécifiquement les paillettes», déclare Richard Thompson, biologiste marin à l’Université de Plymouth, dans expert en microplastiques. « Nous avons des particules microplastiques dans environ un tiers des 500 poissons que nous avons examinés dans la Manche, mais nous n’avons trouvé aucune scintillement. »

Alice Horton, associée de recherche au Centre pour l’écologie et l’hydrologie de Grande-Bretagne, a déclaré à National Geographic qu’il n’existait pas de données concrètes sur les paillettes. Les études sur les effets des microplastiques, ajoute-t-elle, sont « extrêmement variables, en fonction du type et de la forme de la particule, il est donc difficile de dire quels seraient les éventuels effets écologiques. »

-Une interdiction est-elle nécessaire?-

Thompson et Horton estiment tous deux qu’une interdiction totale des paillettes est prématurée, étant donné le manque de connaissances scientifiques sur le sujet. Ils disent que l’accumulation continue de microplastiques dans les mers peut seulement causer plus de tort à la vie marine, mais ils suggèrent que des remèdes plus efficaces pourraient être des mesures réglementaires ou des fabricants agissant de leur propre chef.

«Je pense que nous devons promouvoir une utilisation responsable des produits avant de recourir à des mesures drastiques telles qu’une interdiction légale», a déclaré Horton.

À cette fin, Lush Ltd., un détaillant de cosmétiques basé au Royaume-Uni, a remplacé les paillettes de plastique utilisées dans ses produits, fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET), par du mica synthétique et des paillettes minérales son changement sur son site web. «Pour éviter de faire partie du problème des microplastiques, commencez par vérifier les étiquettes de tous vos produits cosmétiques afin de déterminer s’ils contiennent des matériaux à base de plastique», conseille Lush sur sa page d’accueil.

Les États-Unis ont interdit la production de cosmétiques et de produits de soins personnels contenant des microbilles à partir de juillet dernier. La même loi interdit la vente de cosmétiques contenant des microbilles à partir de juillet 2018 et des médicaments en vente libre contenant des particules de plastique à partir de juillet 2019.

Le Canada a interdit l’utilisation des microbilles en juin dernier. Le Royaume-Uni se prépare à interdire les microbilles l’année prochaine. En Europe, Cosmetics Europe, une organisation professionnelle représentant les fabricants de produits cosmétiques, a recommandé de ne plus utiliser de microbilles.

En Nouvelle-Zélande, Farrelly a fait l’éloge de l’attention désormais portée aux paillettes par l’interdiction de l’éducation préscolaire, en particulier à l’approche de la saison de Noël.

«Ce n’est qu’un petit composant des microplastiques», dit-elle. « Les microfibres sont beaucoup plus grosses, mais si les paillettes disposent de plus de temps d’antenne pour le moment, alors je pense que c’est fantastique. »