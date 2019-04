Pourquoi il faut décentraliser ? Par Patrice Amba Salla, ancien ministre des Travaux publics

Épisode 1 : secteur de l’hydraulique

L’avantage fondamental de la décentralisation en matière de réalisation des points d’eau, en plus de la maîtrise de la carte de l’hydraulique par la communauté bénéficiaire, est, sans conteste, le contrôle de la qualité de l’ouvrage, de la nappe de puisage, par l’État et la sanction possible de l’Exécutif Communal en cas de non conformité de l’ouvrage. À cet effet, les termes de références de l’exécution de cette compétence par les Communes ont été repris par un Décret du PM/CG. Si c’est l’État central qui réalise, qui pour déclarer la non conformité ?

Qui sanctionnera qui ?

En tout état de cause, plein de forages réalisés par l’État auront fonctionné juste le temps de la signature du procès-verbal de réception de l’ouvrage en vue du paiement; hormis le fait que leur localisation est non pertinente à plusieurs égards.

Et personne n’est assez courageux pour dénoncer de telles forfaitures. Et même après dénonciation, la vérification n’est ni objective du fait de l’intérêt évident du vérificateur qui est du même bord, ni décisive pour normaliser la situation; ce qui transforme lesdites dénonciations en activités proprement inutiles.

Les forages du plan d’urgence triennal échapperont ils à cette tare ?

Il faut en douter et surtout refuser que ce soit des procès intervenant des années plus tard qui viennent nous le rappeler, sans nous ramener l’eau si vitale.

La nature ou la source de financement ne saurait déterminer l’ancrage de la maîtrise d’ouvrage. La dotation générale de la décentralisation est un panier qui agrège plusieurs financements divers. Il faut savoir transférer ces ressources aux démembrements compétents pour la réalisation des forages : les Communes.

Pour ce faire, la constitution des syndicats de Communes doit être un point d’honneur pour l’État, afin de rendre les prestations intéressantes pour les Entreprises.

La Décentralisation est un nouveau mode de gestion. Il faut faire preuve, non seulement d’audace, mais surtout de bonne volonté. L’amélioration des conditions de vie de nos populations, gage de leur confiance renouvelée à notre égard, en dépend.