Premier League anglaise : Sadio Mané dans l’équipe type de la saison

L’international sénégalais Sadio Mané (1m75 pour 69 kg) figure dans le onze type du championnat d’élite anglais dévoilé ce jeudi par le Syndicat des joueurs de Premier League dont le compte twitter a été visité à APA.Le syndicat des joueurs de Premier League, ayant opté pour le 4-3-3, aligne en attaque Sadio Mané, le sociétaire de Liverpool. Avec respectivement six et quatre joueurs présents, Manchester City et Liverpool sont les plus représentés dans ce onze type de la saison 2018/2019.

En 32 matchs disputés cette saison, le maître à jouer des Lions du Sénégal a inscrit 18 buts et distillé 1 passe décisive. L’attaquant de 27 ans réalise actuellement sa meilleure saison depuis qu’il a rejoint ce prestigieux championnat.

D’ailleurs, Sadio Mané fait partie des six nominés pour le titre de Meilleur Joueur de la saison. Le natif de Sédhiou (sud) est en concurrence avec Bernardo Silva (Manchester City, Portugal), Raheem Sterling (Manchester City, Angleterre), Sergio Agüero (Manchester City, Argentine), Virgil Van Dijk (Liverpool, Pays-Bas) et Eden Hazard (Chelsea FC, Belgique).

Le successeur de l’attaquant égyptien Mohamed Salah sera connu dimanche prochain lors d’une cérémonie organisée à Londres, Angleterre. A trois journées de la fin de la Premier League, les Citizen occupent la première place avec 89 points. Mais les hommes de Pep Guardiola sont talonnés par les Reds qui comptent 88 points.

Liverpool n’a plus vécu l’ivresse d’un titre de champion d’Angleterre depuis 1990. Une éternité pour le club de la Mersey qui est, plus que jamais, déterminé à mettre fin à cette longue disette.

-Onze type de la Premier League 2018-2019 :

-Gardien: Ederson (Manchester City, Brésil)

-Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Angleterre), Virgil Van Dijk (Liverpool, Pays-Bas), Aymeric Laporte (Manchester City, France) et Andrew Robertson (Liverpool, Ecosse)

-Milieux: Paul Pogba (Manchester United, France), Fernandinho (Manchester City, Brésil) et Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

-Attaquants: Raheem Sterling (Manchester City, Angleterre), Sergio Agüero (Manchester City, Argentine) et Sadio Mané (Liverpool, Sénégal).