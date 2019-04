Premier vol direct de Rwandair Kigali-Kinshasa

La compagnie nationale aérienne rwandaise, Rwandair, a effectué mercredi son vol inaugural en reliant directement Kigali et Kinshasa grâce à son Boeing 737-800 qui a convoyé sur la capitale congolaise 150 personnes, passagers et membres d’équipage y compris.A son arrivée à l’aéroport international de Ndjili à Kinshasa, la directrice générale de Rwandair, Ivonne Makolo Manzi s’est félicitée de l’inauguration de cette liaison directe Kinshasa-Kigali qui profitera à la RD Congo et au Rwanda ainsi qu’à leurs populations et économies respectives.

Elle a indiqué que sa société qui commence avec trois rotations hebdomadaires sur Kinshasa en prévoit six à partir du mois prochain.

Kinshasa constitue la 23ème destination de Rwandair en Afrique et qui étend ainsi son réseau à 27 destinations à travers le monde (Afrique orientale, centrale, occidentale et australe, Moyen-Orient, Europe et Asie).