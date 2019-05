Près de 4 milliards f cfa de la Suisse pour l’inclusion financière en zone Uemoa

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Tiémoko Meyliet Koné, et l’Ambassadeur de la Confédération Suisse auprès de la République du Sénégal, Madame Marion Weichelt KRUPSKI ont signé, lundi à Dakar, une convention de financement de 3,911 milliards de francs CFA, dont 64% au titre de la contribution de la Confédération suisse et le reliquat, soit 36%, à la charge de la BCEAO, pour accompagner la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’inclusion financière dans l’UEMOA, a appris APA.Les activités prévues dans le cadre de ce partenariat portent sur l’élaboration et le déploiement du programme régional d’éducation financière à travers, entre autres, le développement d’outils innovants de promotion de l’éducation financière, la réalisation de campagnes de communication et d’information des populations cibles, notamment les femmes, les jeunes et les populations rurales, le développement et l’insertion de modules d’éducation financière aux programmes scolaires et universitaires.

Il est également prévu la réalisation, dans les huit pays de l’UEMOA, d’une étude de référence sur la demande et l’offre des services financiers, permettant aux Etats et à la BCEAO de disposer de données suffisantes, fiables et désagrégées, en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de politiques favorables à l’inclusion financière.

Cette Convention d’une durée de cinq ans formalise aussi le cadre de partenariat défini entre les deux parties. Elle fixe les principes directeurs ainsi que les modalités de la collaboration entre la BCEAO et la Confédération Suisse, pour la réalisation des actions des axes 4 et 5 de la Stratégie régionale d’inclusion financière.

Ces axes portent notamment sur le renforcement de l’éducation financière et la protection des consommateurs et la mise en place d’un cadre fiscal et des politiques favorables à l’inclusion financière.