Présidentielle ivoirienne de 2020: «tout se passera dans une bonne ambiance» (Ouattara)

La présidentielle ivoirienne de 2020 se passera de « façon démocratique et dans une bonne ambiance », a réaffirmé lundi à Abidjan, le président Alassane Ouattara, invitant les uns et les autres à « arrêter de se faire peur».M. Ouattara s’exprimait à la cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire 2019 de l’Assemblée nationale dont il était l’invité spécial. « Les élections présidentielles de 2020 seront démocratiques. Tout se passera dans une bonne ambiance. Donc je dirai aux uns et autres d’arrêter de se faire peur», a-t-il dit, estimant que «nous devons mettre les intérêts de la Côte d’Ivoire au-dessus de nos intérêts personnels ».

Selon M. Ouattara, la réconciliation nationale « est bel et bien en marche » en Côte d’Ivoire. « La réconciliation nationale et la cohésion sociale ont toujours été au rang de mes priorités. Nous devons tous tenir un discours apaisé. Notre nation est jeune et par conséquent fragile», a conseillé le président ivoirien, indiquant aux députés que « le peuple de Côte d’Ivoire attend beaucoup de vous ».

Poursuivant, M. Ouattara a annoncé aux parlementaires que « très prochainement vous serez saisis d’un ensemble de projets de loi qui renforcent les droits des femmes» .

Auparavant, Amadou Soumahoro, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne a fait savoir qu’au cours de cette session ordinaire 2019, une centaine de projets et propositions de lois sera examinée par son institution.

« L’Assemblée nationale doit jouer sa partition dans l’éveil des consciences. Il est de notre devoir de travailler sans relâche en vue du renforcement de la cohésion sociale. Soyons le creuset et le reflet du rassemblement du peuple ivoirien », a conseillé à son tour, M. Soumahoro à ses collègues réitérant l’engagement de son institution à «accompagner» M. Ouattara.

M. Soumahoro député issu du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP, parti de Ouattara) a été élu le 07 mars dernier à la présidence de l’hémicycle ivoirien en remplacement du député Guillaume Soro qui a démissionné un mois plutôt de la présidence de cette institution pour des divergences politiques avec le président ivoirien.

M. Soro qui est le député de Ferkéssédoukou dans l’extrême-nord ivoirien, a brillé par son absence à cette ouverture solennelle de la session ordinaire 2019 de l’Assemblée nationale qui a enregistré en plus du chef de l’État, la présence du vice-président Daniel Kablan Duncan, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des présidents d’institutions, des diplomates accrédités en Côte d’Ivoire et des parlementaires de pays amis de la Côte d’Ivoire.