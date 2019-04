Prise en charge de la victime du lycée de Deido : le Minsanté prescrit une enquête au sein de l’hôpital

Le Dr Manaouda Malachie dénonce l’attitude de certains personnels ayant filmé et partagé sur les réseaux sociaux, la réanimation de l’élève poignardé par son camarade au sein de l’établissement secondaire.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Il s’agit de l’image montrant un médecin faisant un massage cardiaque à Rochman Blériot Tsanou, poignardé plus tôt par son camarade de classe au Lycée bilingue de Deido à Douala. Dans la vidéo, on peut également apercevoir des personnels médicaux qui brandissent des téléphones portables pour filmer la séance de réanimation du patient. Une image qui a entraîné une vague de polémique sur la prise en charge des patients et la déontologie dans les hôpitaux.

L’attitude du personnel médical a été condamnée par le ministre de Santé publique (Minsanté), Manaouda Malachie dans un tweet ce 31 mars «Tout en désapprouvant vivement le comportement de certain personnel de l’Hôpital de district de Deido, je voudrais témoigner ma proximité à la famille de la victime de cet acte odieux. Je viens de prescrire une enquête en vue de déterminer prioritairement les responsabilités dans cette affaire», peut-on lire sur le compte twitter du Minsanté.

En attendant les résultats de l’enquête diligentée par le ministre, une note de service du directeur de l’Hôpital de district de Deido, invite tous les majors des services à une réunion ce jour. Rencontre qui va porter principalement sur la déontologie et le secret médical.

En rappel, Bleriot, 17 ans au Lycée bilingue de Deido a succombé à ses blessures, vendredi dernier, après avoir été poignardé à mort par son camarade de classe dans l’enceinte de l’école.