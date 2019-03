Qualifs CAN-2019: dernière chance à saisir pour le Cameroun

Le Cameroun pensait décrocher son ticket pour la CAN-2019 en tant que pays organisateur. Mais la réattribution du tournoi à l’Egypte contraint les tenants du titre à se battre jusqu’à la dernière journée pour se qualifier, samedi face aux Comores.

Les Lions indomptables d’Eric Maxim Choupo-Moting ont besoin d’un nul face aux Coelacanthes à Yaoundé pour défendre leur titre cet été (21 juin-19 juillet).

Neuf pays sont encore à déterminer pour la première CAN à 24. Outre le Cameroun, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, au pied du mur, doit battre samedi le Burundi à Bujumbura, sous peine de rater son premier tournoi continental depuis 2013.

Autre cador, l’Afrique du Sud, champion d’Afrique en 1996, qui affronte la Libye « à domicile » en Tunisie, peut se contenter d’un nul pour voir l’Egypte.

Le groupe G est sans doute le plus indécis puisque les quatre équipes peuvent encore se qualifier avant cette dernière journée et les matches RDC-Liberia et Zimbabwe-Congo.

L’Algérie, déjà qualifiée, reçoit vendredi la Gambie, alors que le Sénégal et Madagascar, assurés de voir les pyramides, se disputeront samedi à Thiès la première place du groupe A.

Programme de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019 (en heures GMT):

. Vendredi 22 mars

Groupe A

(14h00) Soudan – Guinée équatoriale

Groupe B

(13h00) Malawi – Maroc

Groupe D

(19h45) Algérie – Gambie

Groupe E

(15h00) Nigeria – Seychelles

Groupe I

(17h00) Botswana – Angola

Burkina – Mauritanie

Groupe J

(18h15) Tunisie – Swaziland

. Samedi 23 mars

Groupe A

(19h00) Sénégal – Madagascar

Groupe B

(15h00) Cameroun – Comores

Groupe C

(13h00) Burundi – Gabon

(19h00) Mali – Soudan du Sud

Groupe F

(18h00) Ghana – Kenya

Groupe H

(17h00) Côte d’Ivoire – Rwanda

Groupe J

(15h30) Niger – Egypte

Groupe K

(16h30) Zambie – Namibie

Guinée Bissau – Mozambique

. Dimanche 24 mars

Groupe D

(15h00) Bénin – Togo

Groupe E

(17h00) Libye – Afrique du Sud

Groupe G

(13h00) Zimbabwe – Congo

RD Congo – Liberia

Groupe H

(14h00) Centrafrique – Guinée

Groupe L

(15h00) Tanzanie – Ouganda

Cap-Vert – Lesotho