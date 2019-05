Ramadan : Un groupe de 422 imams pour l’encadrement des Marocains à l’étranger

Un groupe de 422 imams et mourchidates se rendra dans plusieurs pays du monde dans le but d’assurer l’encadrement religieux des Marocains résidant à l’étranger (MRE) pendant le mois sacré de Ramadan, selon le ministère des habous et des affaires islamiques.Ce groupe de prédicateurs et psalmodieurs, qui devra diriger les prières et animer des conférences et des veillées religieuses dans les mosquées et lieux de culte, a été réparti de concert avec les ambassades et consulats du Royaume à l’étranger ainsi qu’avec les instances dirigeantes des mosquées marocaines dans les pays concernés.

Le groupe a pour mission d’assurer un encadrement religieux optimal des Marocains du monde dans le plein respect des constantes religieuses et doctrinales du Royaume.

Les membres de la délégation, dont la composition a été dévoilée lors d’une rencontre à Rabat, sont répartis selon l’importance géographique des membres de la communauté marocaine entre la France (164), l’Espagne (56), les Pays-Bas (24), la Suède (6), le Danemark (9), l’Allemagne (26), l’Italie (62), la Belgique (49), le Canada (25) et le Gabon (01).