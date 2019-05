RCA : Bruce Abdoulaye nouveau sélectionneur de l’équipe nationale locale

Arrivé à Bangui mardi, le franco-congolais Bruce Abdoulaye a paraphé ce jeudi à Bangui un contrat le liant avec la fédération centrafricaine de football pour diriger les Fauves de Bas Oubangui de football.

Les termes du contrat ni le salaire du nouveau sélectionneur local de la Centrafrique ne sont pas dévoilés. Toutefois, si Bruce Abdoulaye arrive a qualifié l’équipe locale au CHAN, il pourra prétendre diriger l’équipe A de la Centrafrique.

Bruce Abdoulaye s’est vu assigner comme mission de qualifier la RCA à la phase finale du prochain Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN) qui sera organisé en 2020 au Cameroun.

En prélude à cette compétition, la République Centrafricaine affrontera en premier tour des qualifications dans la zone centre, le Tchad. En cas de qualification au second tour, la RCA jouera face au vainqueur de la rencontre entre Sao Tomé et Principe et RD Congo pour un ticket au CHAN.

Bruce Abdoulaye s’est dit confiant de cet objectif à cause des différentes formations d’entraineurs de football qu’il a suivi en France et de son passage comme entraineur de certains clubs de 1èreet 2ème division en France.

Cependant, il demande aux joueurs qui seront sélectionnés de beaucoup travailler pour la réussite de sa mission et hisser haut le football centrafricain.

Bruce Abdoulaye doit rapidement composer une équipe technique qui peut l’appuyer à mettre sur pied une nouvelle équipe nationale B, afin de démarrer les éliminatoires de CHAN.