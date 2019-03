RCA : six millions de dollars pour le maintien du service aérien humanitaire

L’Agence des Etats Unis pour le Développement Internationale (USAID) a octroyé six millions de dollars US pour maintenir le service aérien humanitaire (UNHAS) qui appuie les interventions humanitaires en République centrafricaine, a indiqué jeudi le bureau du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) à Bangui.Le service aérien qui permet aux travailleurs humanitaires de se déployer pour toucher des dizaines de milliers de personnes dans le besoin en RCA risquait d’être arrêté en raison d’un manque de fonds. Étant donné que la RCA est enlisée dans des conflits depuis des années avec des pics réguliers et que les routes sont impraticables et des parties entières du pays sont souvent complètement coupées de la capitale, Bangui, le maintien de ce service est devenu nécessaire.

L »UNHAS est donc le seul principal moyen de transport pour accéder à des endroits difficiles d’accès en Centrafrique. Cette aide permet de le sauver de cette situation.

Ce service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) opère en RCA depuis 2006. Il reste le seul service aérien offrant un accès égal au personnel des organisations non gouvernementales, des agences des Nations Unies, des organisations donatrices et des missions diplomatiques en Centrafrique.